Canicattì, segnalata la presenza di amianto nelle strade(Foto)

Sembra che l’inciviltà non abbia purtroppo abbandonato i cuori e le menti di alcuni canicattinesi.

Alcuni lettori hanno infatti segnalato alla nostra redazione la presenza di numerosi cumuli di amianto per le strade della città del Parnaso.

Via Duca degli Abruzzi, via Minghetti e Via Don Giovanni Minzoni sarebbero dunque state oggetto di deposito incontrollato di pannelli di amianto che potrebbero causare, oltre al danno ecologico, una grave esposizione dei cittadini a malattie tumorali qualora le micro-particelle venissero respirate dai residenti.

Gli utenti si sono rivolti preoccupati alla nostra testata volendo rendere noto il fatto, col fine di chiedere all’amministrazione comunale di provvedere in merito.

Di Pietro Geremia