Canicattì, segnalata la presenza di topi in via Sabaudia

L’emergenza spazzatura che ha messo sotto scacco la città di Canicattì per più di due settimane sembra lasciare ancora qualche strascico.

Alcuni lettori infatti hanno segnalato in redazione la presenza di topi in Via Sabaudia, parallela del centralissimo viale Regina Margherita, vicino in quella che era diventata durante l’emergenza rifiuti una mini-discarica.

Gli utenti della città del Parnaso si sono rivolti preoccupati alla nostra testata volendo rendere noto il fatto, col fine di chiedere all’amministrazione comunale di provvedere in merito alla faccenda.

Di Pietro Geremia