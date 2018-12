Canicattì, servizio di controllo stradinario del territorio: tutti i risultati

Connect on Linked in

Proficua operazione di controllo straordinario del territorio, predisposta dal questore di Agrigento, Maurizio Auriemma e portata avanti dagli agenti del commissariato di Canicattì in collaborazione con il reparto prevenzione crimine di Palermo e la squadra mobile di Agrigento, diretti dal vice questore, Cesare Castellli.

Questi i dati dell’operazione :

31 posti di controllo, 435 persone identificate e controllate, 194 veicoli controllati, 36 contravvenzioni al Cds , beccati molti automobilisti che usavano il telefono durante la guida, , 4 sequestri amministrativi di veicoli, 13 controlli ad esercizi pubblici (bar e sale gioco), 2 sanzioni amministrative, 7 perquisizioni domiciliari a pregiudicati, 44 controlli a persone sottoposte a misure alternative alla detenzione carceraria o a misure di sicurezza.

Il commissariato di Canicattì, al fine di garantire la sicurezza in questo periodo di festa, grazie allo spirito di abnegazione di tutto il personale, ha predisposto diverse volanti impiegate per fronteggiare i diversi reati ed assicurare così alla popolazione tranquillità e serenità.

L’attività delle forze dell’ordine sarà prevalentemente incentrata nel prevenire la microcriminalità ed i furti nelle abitazioni. E’ stato predisposto un piano straordinario che prevede il ricambio costante di più volanti in tutte le zone della città, anche con auto civetta e personale in abiti civili in mezzo alla gente, in particolar modo prestando particolare attenzione verso le abitazioni di campagna, obiettivo dei ladri in questo periodo dell’anno.