Canicattì, “Settimana della legalità”: la nota del Presidente del Consiglio comunale

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa inviatoci dal presidente del Consiglio comunale Alberto Tedesco, in merito alla polemica sorta nei giorni scorsi tra l’amministrazione comunale e le associazioni che si occupano dell’organizzazione della “Settimana della legalità“.

“Tra pochi giorni si celebrerà, nella nostra città, la Settimana della Legalità, in memoria dei Giudici Antonino Saetta e Rosario Livatino.

Ne ricorderemo l’esempio, la dirittura morale, il coraggio, l’impegno granitico nella lotta contro la criminalità organizzata ed il malaffare: essi costituiscono un punto di riferimento che deve illuminare le nostre azioni quotidiane ed il loro ricordo non può e non deve essere offuscato da polemiche di alcuna natura.

E’ per questi motivi che sono convinto che debbano essere superate le incomprensioni che hanno costituito l’oggetto delle pesanti polemiche di questi giorni e che hanno contrapposto l’amministrazione comunale e le associazioni che tradizionalmente hanno coltivato la memoria dei nostri concittadini, e che occorra abbassare i toni del contrasto mediatico che le hanno caratterizzate.

Non vi può essere dubbio alcuno che la memoria dei Giudici Saetta e Livatino sia patrimonio di tutta la cittadinanza, di tutte le aggregazioni in cui essa si articola e che si riconoscono nel loro Esempio, così come bisogna rammentare l’impegno più che decennale delle associazioni che, da sempre, ne hanno coltivato la memoria, attraverso convegni ed iniziative, anche nei tempi bui e remoti quando tale sensibilità non era un elemento acquisito da tutta la collettività.

Confido nel buon senso e nella buona volontà di tutti affinché venga tracciato un percorso condiviso, si metta la parola fine alle polemiche e si ricomponga al più presto questa ferita che lacera il nostro tessuto sociale e culturale”.

Alberto Tedesco