Canicattì, Settimana delle legalità: è scontro tra associazioni e amministrazione comunale

In seguito al comunicato stampa pubblicato da parte del Comune di Canicattì in merito al mancato accordo tra l’amministrazione comunale e le associazioni Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino, Tecnopolis e la Postulazione del Servo di Dio Rosario Angelo Livatino circa l’organizzazione della settimana della legalità, una ricorrenza annuale molto apprezzata da parte della popolazione canicattinese, è scoppiata una vera e propria polemica.

A ribattere alla comunicazione dell’ente è direttamente l’associazione Amici del Giudice Rosario Angelo Livatino:

“Il comunicato stampa dell’amministrazione comunale – hanno dichiarato i rappresentati dell’associazione – non offende soltanto noi come persone, che con tanta umiltà, amore e impegno da anni cerchiamo di diffondere i valori di Livatino e Saetta, ma offendono soprattutto la memoria di questi “Eroi loro malgrado” con un modo di fare che non condividiamo. Ahimè, Livatino e Saetta oggi sono stati ‘uccisi’ un’altra volta; e da chi dovrebbe avere il dovere e non solo il compito di difenderli. C’è chi pensa di utilizzarli a proprio piacimento, per far scoppiare casi mediatici e farsi pubblicità con passerelle politiche e propaganda elettorale occulta. Fin dove si è in grado di arrivare per cercare consensi?!.”

“Nonostante la passata esperienza negativa con questa amministrazione comunale nel 2016 e 2017 – continua l’associazione -, avevamo l’immenso piacere di instaurare una paritetica collaborazione per l’edizione di quest’anno ma abbiamo deciso di interromperla unicamente per la tempistica adottata dall’esecutivo, in forte e costante ritardo, e per il contenuto che c’è stato sottoposto “prendere o lasciare” senza la pur minima preventiva concertazione”.

Di Pietro Geremia