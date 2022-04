“Gli ultimi accorgimenti hanno riguardato una profonda pulizia del Calvario così come Piazza Macaluso e Piazza Palermo . Anche se in tono minore causa le restrizioni anti covid ancora in essere, mi preme ringraziare Tutti i componenti del “Comitato Venerdì Santo e Pasqua di Resurrezione” per il loro encomiabile lavoro di concerto con l’Amministrazione Comunale.

Un pensiero particolare a CHI di questo comitato è venuto a mancare recentemente come Don Mimì Di Naro e il Rag. Mattioli Nicosia oltre agli indimenticabili Antonio Curto e l’ingegnere Cassaro.”

Lo scrive in una nota stampa il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo.