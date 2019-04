Canicattì, settimana Santa: il programma di oggi

Si avvicina la Santa Pasqua e come ogni anno è stato stilato il programma delle manifestazioni sacre.

Il programma della settimana santa prevede per oggi, venerdì 19 aprile, alle 14:30 la processione che come di consueto partirà da piazza San Diego e si concluderà in piazza Palermo con la crocifissione del simulacro di Gesù. Nel pomeriggio si svolgerà l’azione liturgica nelle parrocchie, alle ore 20:00 “la scinnenza” , a concludere le manifestazioni del venerdì Santo sarà la tradizionale “spartenza” che si terrà alle 23. Per sabato 23 aprile, il programma prevede alle 22:30 la solenne veglia pasquale in tutte le chiese. Domenica dopo le 19:00 l’incontro del Cristo Risorto con la Madonna, San Giovanni e la Maddalena. Come di consueto, i fedeli , il venerdì santo, si raduneranno, a partire dalle 14.00 in piazza San Diego. Il simulacro, seguito dalle autorità politiche e religiose farà il giro delle principali vie di Canicattì. Dopo avere percorso tutto il corso Umberto, il simulacro di Gesù Cristo si dirigerà verso piazza IV Novembre dove nella chiesa del Purgatorio avverrà l’incontro con la Madonna Addolorata, con san Giovanni e Maria Maddalena. I tre simulacri, rigorosamente portati a spalla dai fedeli, successivamente si avvieranno verso il Calvario per la crocifissione. Alle 17.30, partiranno le funzioni religiose in tutte le chiese della città, mentre alle 20 si terrà la classica “Scinnenza”, Gesù Crocifisso sarà sceso dalla croce per essere posto dentro l’urna e portato nuovamente in processione per le principali vie di Canicattì. A concludere la giornata del Venerdì Santo, alle 23.30 sarà il rito della “Spartenza” che vedrà il simulacro di Gesù, dentro l’urna, separarsi dalla Madonna e dai santi che lo hanno accompagnato durante tutta la processione.