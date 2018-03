Canicattì, Settimana Santa: inaugurata la collettiva fotografica “Percorsi di Passione” (Foto)

Print This Post

Nella giornata di ieri è stata inaugurata presso i locali dell’Associazione Athena di Corso Umberto la mostra “Percorsi di Passione”.

L’evento è stato organizzato in collaborazione dell’Ass. Cristalli di Sale e ha avuto come fulcro una singolare ed emozionante introspettiva sulla bellezza della quotidianità immortalata con semplici immagini scattate dagli “Obiettivi Cristallini” Luigi Cimino, Totò Farruggio, Patrizia Mangione e Teresa Monaca: quattro professionisti che per hobby hanno abbracciato il mondo della fotografia. La mostra è stata presentata dalle Dott.sse Lorella Farrauto, presidente dell’Ass. Cristalli di Sale, e Mariella Di Grigoli, responsabile del Comitato Scientifico dell’Ass. Athena e resterà a disposizione del pubblico fino a sabato 31 marzo, osservando i seguenti orari: dalle 10:30 alle 13:00 la mattina e dalle 16:30 alle 20:30 il pomeriggio.

Nella stessa sede inoltre, durante la Settimana Santa, sarà possibile visitare anche l’urna del Venerdì Santo e la mostra di immaginette sacre antiche, organizzata dal Comitato Venerdì Santo e Pasqua di Resurrezione e dalla Parrocchia San Diego.

Di Pietro Geremia