Canicattì, Settimana Santa: Madonnari e concerti in azione in Corso Umberto (Foto)

Continuano gli eventi della Settimana Santa Canicattinese, arricchitasi con ben altre due rappresentazioni artistiche svolte nella giornata di ieri in Corso Umberto.

Nella prima parte del pomeriggio infatti, sono stati realizzati dai “Madonnari” dei meravigliosi effigi con il tema della passione di Cristo, sotto la direzione del Prof. Salvino Marrali e visibili fino a tarda serata.

Alle 21:30 invece è stato il coro dell’Associazione Lo Nigro a deliziare i presenti con canti attinenti al Venerdì Santo pressi i locali dell’Associazione Athena. A garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni inoltre, sono stati i volontari della g.e.z.a. di Canicattì.

Per la giornata di oggi invece, il calendario degli eventi prevedere il Venerdì come la giornata principale dell’intera Settimana Santa.Ecco gli orari di svolgimento:

– Ore 14:30: inizio della Processione del Nazareno dalla Chiesa S.Diego al Calvario. Incontro con l’Addolorata, S.Giovanni e Maria Maddalena in Piazza IV Novembre;

– Ore 17:30: Azione Liturgica nelle varie parrocchie;

– Ore 20:00: “La Scinnenza” e successiva processione con fiaccole per le vie della Città;

– Ore 23:00: “La Spartenza”.



Di Pietro Geremia