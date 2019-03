Canicattì, Sforati parametri dell’acqua potabile: erogazione sospesa in Via P.Micca e Via Toselli

Print This Post

Con un avviso pubblicato presso il proprio sito istituzionale, la compagnia idrica Girgenti Acque S.p.A. comunica che il Sindaco del Comune di Canicattì Ettore Di Ventura, a seguito di comunicazione trasmessa dall’ASP, con la quale si evidenza la presenza di uno sforamento dei parametri dell’acqua, nei seguenti punti:

– presa privata di via P. Micca n. 61;

– presa privata di via P. Toselli n. 45;

ha emesso l’Ordinanza Sindacale n° 52 del 27/03/2019, con la quale vieta l’utilizzo dell’acqua per scopi potabili nelle vie P. Micca e P. Toselli, nel Comune di Canicattì.

Si informa che gli operatori ed i tecnici del Gestore stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause dello sforamento dei parametri dell’acqua e pervenire ad una rapida risoluzione della stessa, ripristinando i parametri microbiologici dell’acqua e procedere così alla richiesta di revoca dell’Ordinanza Sindacale n° 52 del 27/03/2019.