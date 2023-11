Domenica 19 novembre alle ore 17,30, presso lo showroom Migliorini Interni di Canicattì, in via Puglia 16/18, si apre la mostra “Marco Manzella. Inabitare l’esistenza”.

L’evento espositivo, promosso da Migliorini Interni Shoroom e da Archivi Marino-Arte Moderna e contemporanea, nasce da un’idea maturata da Giuseppe Ingaglio, curatore della mostra, condivisa da Giusy, Antonio e Felice Migliorini insieme a Fabrizio Marino.

Sarà proposta al pubblico una selezione di opere realizzate da Marco Manzella in diversi periodi della sua feconda e fortunata attività artistica. Si tratta di tempere, pastelli, inchiostri, matite e acquarelli su supporti diversi.

Il percorso espositivo è articolato, così come proposto dal curatore Giuseppe Ingaglio, in una serie di gruppi di opere omogenee per assonanze tematiche, che rispecchiano i diversi periodi della ricerca artistica di Marco Manzella: dipinti e disegni si corrispondono nell’unitarietà di un territorio che è fatto di luoghi e abitudini umane, in cui sono evocati siti e situazioni esistenziali specifiche,

senza tuttavia scivolare nella tentazione di descriverle.

Inabitare l’esistenza diventa un atteggiamento di permanente sospensione dubbio e la scelta, tra la riflessione e la decisione, tra la stasi e il procedere.

Con un tratto preciso e graficamente definito, con un ductus pittorico che attinge con padronanza alla tradizione e proteso alla contemporaneità e carico di cromie pacate ma decise, Marco Manzella conduce lo sguardo in un itinerario, che parte dalle regioni più profonde e inesplorate della propria anima per uscire gli ampi orizzonti delle esistenze inabitate.

La mostra sarà visitabile fino al 21 gennaio 2024.