Canicattì, si è concluso il Kaos Festival 2019 (Foto)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Si è conclusa nella giornata di ieri l’edizione 2019 del Kaos festival dell’editoria, della legalità e dell’identità siciliana che si è tenuta negli spazi del Centro Culturale San Domenico di Canicattì.

Tre giorni densi di appuntamenti hanno caratterizzato il festival itinerate dove si sono susseguiti una moltitudine di artisti che, con le loro incredibili perfomance, hanno intrattenuto un pubblico sempre più estasiato.

Mostre pittoriche, specialità culinarie, incontri con innumerevoli ed autorevolissimi autori, passeggiate tra i borghi storici con guide d’eccezzione e toccanti performance teatrali hanno ravvivato dunque la tappa canicattinese della carovana letteraria, anche grazie alla collaborazione dell’Ass. Culturale Athena guidata dal presidente Giovanni Salvaggio e dalla responsabile del Comitato Scientifico Mariella Di Grigoli.

Il direttore artistico del Kaos Peppe Zambito, intervistato ai nostri microfoni, ha fatto un resoconto dell’intera kermesse letteraria dando inoltre l’arrivederci alla prossima edizione del 2020 che si svolgerà a Sambuca Di Sicilia:

“Quello di Canicattì è stato un evento straordinario data la sorprendente presenza di persone in una struttura meravigliosa come il Centro Culturale San Domenico. Ci sono stati – ha proseguito Zambito – momenti eccezzionali di musica e teatro che ne hanno fatto una delle più belle tappe che i kaotici hanno fatto. Siamo davvero felici, abbiamo avuto modo di conoscere una bellissima città e una stupenda realtà non solo a livello culturale ma anche a livello imprenditoriale conoscendo, mangiando e bevendo delle eccellenze uniche.

Volevo ringraziare il comune di Canicattì, il Sindaco Ettore Di Ventura, l’Assessore Katia Farrauto nonché l’amministrazione intera per il contributo che hanno dato oltre ovviamente all’Ass. Athena, all’Avv. Salvaggio e a Mariella Di Grigoli che ha curato la giuria popolare. Quello di quest’anno – conclude il direttore artistico – è stato un evento al di là di ogni previsione per cui mi auguro che Canicattì raccolga quello che abbiamo umilmente contaminato e che questa contaminazione continui in questa bellissima città”.

Sul grande successo dell’evento letterario che con la sua dirompente forza pare che abbia scosso nel profondo la città del Parnaso, ha voluto esprimere la propria soddisfazione anche il primo cittadino Di Ventura: “Sono stati 3 giorni meravigliosi e molto esaltanti che, grazie all’associazione Kaos, hanno permesso di mettere Canicattì al centro della cultura consentendo inoltre di far emergere e conoscere le eccellenze artistiche e letterarie del nostro territorio dando così un’ottima visibilità alla città. Ci aspettiamo di ripeterla e ci auguriamo che sia il punto di partenza di una nuova visione della cultura a Canicattì”.

Nei prossimi giorni inoltre, andrà in onda uno speciale video della manifestazione realizzato dal nostro direttore Davide Difazio attualmente in fase di montaggio curato dal tecnico video, Massimo Lo Giudice.

Di Pietro Geremia