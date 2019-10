Canicattì, si lavora per riaprire la piscina comunale

Print This Post

È stata approvata ieri, in Giunta Comunale, la deliberazione che dà mandato alla P.O. n°.6 di preparare gli atti necessari per individuare, tramite apposito avviso, il partner privato (Società, Associazioni sportive o imprenditori) interessato alla rigenerazione e successiva gestione della struttura sportiva.

Ne dà informazione il sindaco Ettore Di Ventura che così commenta l’atto: “Siamo al lavoro per poter riaprire la piscina comunale. Abbiamo ricevuto, in passato, diverse richieste da parte di privati interessati ad effettuare sopralluoghi utili a presentare i progetti di finanza per la ristrutturazione complessiva dell’immobile, danneggiato dal mancato utilizzo e dai vandali, e la sua conseguente gestione.

Tali rapporti interlocutori però non sono stati formalizzati da atti certi per cui l’impianto è rimasto chiuso e incustodito. Ci auguriamo di riuscire a garantire quanto prima il recupero e il riutilizzo dell’impianto di via Casella”.