Canicattì, si spaccia per agente Enel e si fa dare 620 euro per un contratto: in arrivo il processo per un 32enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Si spaccia per agente Enel e riesce a convincere un anziano a consegnarli 620 euro per un contratto. Il raggiro si sarebbe consumato a Castrofilippo nel 2014 ma la giustizia, anche se con tempi lunghi, arriva lo stesso.

Per un canicattinese di 32 anni si avvicina il momento del processo. Il pubblico ministero Alessandra Russo ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini nei confronti dell’uomo, che ha nominato come difensore l’avvocato Calogero Lo Giudice.

All’imputato vengono contestati i reati di truffa e sostituzione di persona. In passato altri casi simili si erano verificati in città. Venditori porta a porta di società fornitrici di energia e di servizi si presentavano alla porta dei consumatori, perlopiù anziani o invalidi, facendogli firmare nuovi contratti di fornitura per il gas o l’energia senza fornire dettagli chiari e trasparenti.