Canicattì, sicurezza: il sindaco Di Ventura emana ordinanza di divieto di utilizzo di bottiglie in vetro e lattine in piazza Dante

Un capodanno sicuro si prospetta quello organizzato in piazza Dante nella città del Parnaso.

Il Sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura infatti, in occasione del concerto di Capodanno con protagonisti Lello Analfino e i Tinturia, che si terrà questa sera in piazza Dante, ha disposto il divieto di consumare alcolici ai minori di 18 anni, il diniego alla introduzione e consumazione di bevande in lattine e bottiglie di vetro all’interno dell’area in cui si svolgerà l’evento nonché di venderle per asporto usando l’escamotage di prelevarle dai distributori sparsi per la città.

Il provvedimento ovviamente è stato firmato per motivi di sicurezza considerato la grande affluenza di persone prevista per il concerto e in virtù della nota ricevuta dalla Questura di Agrigento che fissa le misure da adottare in questi casi, nel rispetto della garanzie di Safety e Security.

Da ultimo, ricordiamo che gli eventuali trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.