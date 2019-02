Canicattì, Silvia La Monaca debutta in prima serata con il “Commissario Montalbano” (Video )

Print This Post

Un grande sogno che si avvera per Silvia La Monca di Canicattì che ieri sera ha debutatto, in prima serata, in una scena della popolare fiction “Il commissario Montalbano”.

Silvia, che da anni si è trasferita a Roma per motivi di lavoro, ha interpretato magistralmente la sua parte della durata di circa 2 minuti .

Dopo questa esperienza il suo nuovo spettacolo di stand up comedy debutterà a Genova per poi approdare ad agosto a Noto, in Sicilia.

Di seguito la scena che ha visto come protagonista la bella e brava canicattinese.