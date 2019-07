Canicattì, Sindaco Di Ventura azzera la Giunta Municipale

Grosse novità politiche in arrivo nel Comune di Canicattì.

Con D.S. n°.74 del 29 giugno 2019, il sindaco Ettore Di Ventura ha provveduto a revocare le proprie precedenti determinazioni n. 12 del 2 febbraio 2018 e n. 24 del 14 marzo 2018.

L’atto è scaturito dalla necessità di rivedere la composizione dell’attuale G.M. , anche rispetto al quadro politico locale, al fine di intraprendere azioni amministrative nuove.

Nel provvedimento, noto e condiviso dagli oramai ex assessori, il sindaco Di Ventura li ringrazia per il contributo sinora dato con impegno e dedizione alla risoluzione dei non pochi problemi della Città.

Si aspetta adesso un nuovo provvedimento in cui sarà nominata la nuova Giunta Comunale che sarà chiamata ad affrontare nuove sfide quali l’attuazione delle azioni del piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, nonché assumere le iniziative necessarie per il rilancio dei servizi dovuti alla Città.

“Ringrazio gli amici che mi sono stati a fianco in questi mesi – dichiara il sindaco – e che hanno accettato la grande responsabilità di scendere in prima linea per risolvere i problemi della città. Tutti hanno messo passione e competenza nell’assolvere questa “missione” dedicando a questa sfida, senza alcuna remora, anche tantissima parte del loro tempo libero distogliendolo, di fatto, alle loro famiglie. A loro va la mia riconoscenza per aver contribuito a creare e mantenere un gruppo coeso”.