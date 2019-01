Canicattì, Sindaco Di Ventura insultato sui social: presentata denuncia alla polizia

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi un vile attacco personale sul noto social Facebook è stato fatto ai danni del sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura.



A quanto pare il primo cittadino della città del Parnaso sarebbe stato insultato in maniera pesante da alcuni individui costringendolo così a presentare una denuncia presso il locale commissariato di Polizia guidato dal vice questore Cesare Castelli.

Non è la prima volta che il sindaco Di Ventura riceve lamentele sul proprio operato nei canali del social network, ma quando queste si sono trasformate in delle minacce e ingiurie hanno, per forza di cose, portato il capo dell’amministrazione comunale canicattinese a querelare i fautori alle forze dell’odine, le quali hanno dunque già avviato le indagini in merito.

Di Pietro Geremia