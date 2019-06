Canicattì, sistemazione di Via Marconi e via Sen. Gangitano

Connect on Linked in

Con una nota pubblicata sul profilo social del Comune di Canicattì, il sindaco Ettore Di Ventura ha voluto informare la cittadinanza che è giunta una nota dall’Assessorato Regionale della Famiglia, della Politiche Sociali e del Lavoro con la quale si dà notizia del superamento della fase istruttoria dei progetti riguardanti la via Marconi e la via Sen. Gangitano.

I lavori riguardano la sistemazione dell’area compresa tra la via Marconi e la via Sen.Gangitano che sarà adibita a parcheggio e in parte a verde pubblico, nel rispetto del vincolo concordato con i proprietari che hanno donato l’area. L’importo dei lavori è di €. 122.949,60.



L’altro progetto, di €. 112.162,71, riguarda la sistemazione del marciapiede di via Marconi e tratto a valle di via Sen.Gangitano. Adesso si procederà alla stipula della convenzione con l’Assessorato per avviare l’iter del decreto di finanziamento e dare avvio ai lavori.