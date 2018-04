Canicattì, emergenza rifiuti: il presidente del Consiglio comunale interviene con una nota stampa

Connect on Linked in

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa inviataci dal presidente del Consiglio comunale di Canicattì, Alberto Tedesco, in merito all’attuale situazione rifiuti in città.

“La drammatica situazione dello smaltimento dei rifiuti che sta colpendo la nostra città, sulle cui molteplici cause, certamente complesse ed ataviche, si potrà ampiamente discutere quando la situazione si sarà normalizzata, sta determinando, in diversi quartieri, nonostante l’impegno degli operatori ecologici, la creazione di grandi cumuli di spazzatura maleodorante, che determinano potenziali criticità di carattere igienico sanitario.

Appare, quindi, fortemente auspicabile, nell’ipotesi in cui si prefiguri il protrarsi della crisi in atto, che il Sindaco chieda con la massima urgenza un incontro con il Presidente della Regione, On. Nello Musumeci, nella qualità di commissario delegato all’emergenza rifiuti, al fine di rappresentare le criticità che attanagliano la nostra città e trovare soluzioni immediate che possano sollevarla dall’intollerabile stato in cui versa”.

Alberto Tedesco