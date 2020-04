Canicattì, solidarietà sociale: raccolta fondi per il progetto “Palla al Centro: periferie in movimento”

Connect on Linked in

Servizi Sociali ed Associazionismo protagonisti di una raccolta fondi nel nostro Comune. “Palla al Centro: periferie in movimento” è un progetto che vuole trasformare alcuni spazi in luoghi da vivere e far crescere il senso di responsabilità civica dei nostri giovani.

“Con due minuti del vostro tempo potete contribuire gratuitamente a realizzare qualcosa di grande per #Canicattì – commenta l’assessore alla Solidarietà sociale Antonio Giardina – voler bene alla propria città vuol dire spendersi in prima persona, rimboccarsi le maniche per parteipare attivamente alla realizzazione di progetti concreti” .

Istituto Walden scs Onlus : “Carissimi, anche quest’anno torna l’iniziativa Unicredit “Un voto, 200.000 aiuti concreti”, si concluderà il 29 gennaio 2020 ed è totalmente GRATUITA, basta cliccare sul link riportato https://bit.ly/2SwJtGS e votare la nostra organizzazione seguendo le indicazioni.

Se volete far qualcosa in più, a fronte di una piccola Donazione di soli 10€ il tuo voto sarà moltiplicato per 6. Quest’anno abbiamo deciso di dedicare la campagna di raccolta fondi ad un progetto di #rigenerazione e #riqualificazione sociale urbana nel Comune di Canicattì, desideriamo dare nuova #Vita a #Luoghi grazie al contributo ed al sostegno della Fondazione Èbbene che sul territorio ci ha aiutato ad aprire il primo “Centro di Prossimità”. Se volete scoprire qualcosa in più cliccate sul link: http://bit.ly/2RRncTM . “