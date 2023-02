Proveranno a vincere 250 mila euro. Stasera su Raiuno dalle ore 20:40 subito dopo il Tg1, nel programma “I soliti ignoti… il ritorno” condotto da Amadeus, due nostri concittadini, facenti parte della salumeria Pontillo, si cimenteranno a cercare di indovinare prima i mestieri degli otto ignoti; per poi, in base alla somma accumulata che ammonta a 250 mila euro in totale, cercare il dettaglio giusto da abbinare al parente misterioso per portare a casa il montepremi.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato