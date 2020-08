Gli agenti del commissariato di Canicattì, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di tentato furto aggravato in abitazione, L.C., canicattinese trentenne, già sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal Questore di Agrigento.

Invero, personale della Sezione Volanti del Commissariato di PS, la notte tra venerdì e sabato, a seguito di segnalazione giunta presso la Sala Operativa, interveniva in uno stabile del centro cittadino ove avevano indicato dei movimenti sospetti di una persona. Gli agenti, intervenuti immediatamente sul posto, constatavano che al primo piano dello stabile una finestra presentata segni di effrazione e, poco dopo, bloccavano il soggetto che, introducendosi all’interno dell’appartamento stava compiendo il delitto.

Gli agenti, pertanto, lo arrestavano contestandogli il sopra indicato reato. Al termine degli atti di rito, su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Agrigento, l’arrestato veniva condotto presso la sua abitazione per ivi rimanere ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Nel pomeriggio di ieri si è svolta la predetta udienza al termine della quale il Giudice del Tribunale di Ag, condividendo pienamente l’ipotesi accusatoria, ha convalidato l’arresto effettuato dagli agenti del Commissariato ed ha disposto, a carico del soggetto, l’immediata sottoposizione alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G. (Commissariato) 3 volte la settimana.