Canicattì, sospensione erogazione acqua per disagi igienico – sanitari: queste le vie interessate

L’amministrazione comunale di Canicattì, informa che, a seguito di comunicazioni dell’ASP-Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, a causa di inconvenienti igienico-sanitari verificatisi, il Sindaco di Canicattì, Ettore Di Ventura, allo scopo di salvaguardare la salute pubblica, ha emanato un’ordinanza con la quale viene sospeso l’uso di acqua potabile, da adoperare ai soli fini igienico-sanitari, nei due punti rete ubicati in Via Cap. Ippolito nr.99 e in Corso Umberto nr. 31.

Col medesimo atto il sindaco ha ordinato alla Società Girgenti Acque s.p.a., quale Ente gestore della rete idrica, di provvedere alla pulizia delle riserve idriche, al rifornimento sostitutivo a mezzo autobotte garantendo una corretta fornitura nei punti rete interessati alla non conformità, nonché a procedere ad individuare le cause della non conformità e a risolvere il problema.

Previsti, infine, nuovi monitoraggi attraverso il campionamento dell’acqua distribuita nei punti di rete interessate e nelle zone limitrofe e di darne immediata comunicazione.