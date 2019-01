Canicattì, sospeso per 3 giorni il servizio ritiro Kit raccolta differenziata porta a porta

Connect on Linked in

Il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore alle Politiche Ambientali, Roberto Vella, informano che da sabato 19 gennaio il servizio di consegna a domicilio del Kit per la raccolta differenziata porta a porta sarà sospeso.

La decisione è stata presa per consentire lo svolgimento

della manifestazione pubblica a carattere culturale, di rilevante interesse

regionale, Kaos 2019: Festival itinerante dell’Editoria, della Legalità e

dell’Identità siciliana previsto al Centro Culturale San Domenico dal 18 al 20

gennaio p.v.

Il servizio di distribuzione del Kit riprenderà regolarmente

lunedì 21 gennaio con il gruppo di lettere H I J K L.

In via

eccezionale, vista la soppressione di una giornata nel calendario di

distribuzione per il gruppo di lettere D E F G, gli utenti i cui cognomi

abbiano tali iniziali che non riusciranno a ritirare entro domani il Kit,

potranno recarsi ad effettuare l’operazione di recupero dei mastelli anche

lunedì 21 gennaio.