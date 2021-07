Sostegno alle imprese più danneggiate dal Covid. A Canicattì è previsto l’esonero totale o parziale della TARI per l’anno 2021 per diverse tipologie d’impresa.

“Massima attenzione per le categorie produttive più colpite dalla crisi dovuta all’emergenza Covid-19 – commenta il sindaco Ettore Di Ventura – è questa la premessa alla base della proposta che ho formulato al Consiglio Comunale per il sostegno a diverse tipologie d’impresa, tramite sgravi sui tributi comunali da finanziare attraverso il fondo perequativo istituito dalla Regione Siciliana con la L.R. n. 9 del 12 maggio 2020.Ringrazio il Consiglio Comunale per la sensibilità dimostrata approvando la nostra proposta che prevede l’esonero totale della TARI, per l’anno d’imposta 2021, per le attività legate alla ristorazione, alla somministrazione, alla vendita di alimentari freschi e di piante, per alcuni servizi alla persona.

Ma non abbiamo dimenticato molte altre categorie, per le quali abbiamo previsto, altresì, un importante abbattimento del 60%, per alcune attività del settore del commercio tariffa e dell’artigianato.L’elenco dei codici Ateco che rientrano tra le attività beneficiarie degli sgravi è disponibile nelle immagine seguenti.

Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare l’ufficio TARI ai numeri 0922 734354 – 0922734329 – 0922734330.”