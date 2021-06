Ha un nome ed un volto l’autore del danneggiamento di ben 11 autovetture avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in varie zone di Canicattì.



Si tratta di un giovane di 20 anni residente in città identificato grazie alle indagini immediate dei carabinieri della locale compagnia. Nella tarda mattinata di ieri, il ventenne, del quale non sono state fornite le generalità, è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Agrigento, con l’ipotesi di danneggiamento aggravato.

Ma ad agire, in preda ai fumi dell’alcool e forse anche di sostanze stupefacenti, non sarebbe stato solo ed i militari dell’arma sono impegnati in queste ore ad identificare i complici che erano insieme a lui. Un episodio quello avvenuto la scorsa notte in città che ha destato parecchio clamore. Infatti, le vetture erano parcheggiate in diverse zone del centro storico ed i proprietari dei danneggiamenti non avevano alcun collegamento tra di loro.

Un azione di vera e propria follia, così come avvenuto qualche mese addietro quando vennero date alle fiamme in una sola notte sette vetture senza alcun motivo. Anche in questo caso l’autore venne identificato e denunciato.

Stavolta, l’azione incisiva dei militari dell’arma sul territorio ha portato nel giro di poche ore a risolvere questo giallo ridando serenità ai cittadini ed ai proprietari delle vetture ai quali sono stati distrutti :vetri, lunotti, specchietti, parabrezza senza alcun motivo ma soltanto per un insano divertimento procurato dallo stato di alterazione fisica e mentale di chi ha agito.



Di Carmelo Vella