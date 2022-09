“Sottoscritto con il Prefetto Maria Rita Cocciufa il Patto per la Sicurezza Urbana denominato “Canicatti sicura” un innovativo strumento da utilizzare per la prevenzione e repressione di reati oltre a favorire un valido percorso di cittadinanza attiva e partecipazione sociale, in un territorio quello nostro, molto vasto e complesso.

Presenti a Palazzo Stella i vertici provinciali delle Forze di Polizia , il Vicario Foraneo dell’Arcivescovo di Agrigento e rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Provinciale.” Lo ha dichiarato il sindaco di Canicattì , Vincenzo Corbo.