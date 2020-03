Canicattì, spara all’ex della compagna: condannato a 10 anni e 8 mesi

Print This Post

10 anni e 8 mesi: è questa la sentenza emessa da parte del tribunale di

Agrigento nei confronti del canicattinese G.S. accusato di tentato omicidio nei confronti

dell’ex marito della sua nuova compagna.

Stando a quanto emerso durante il dibattimento avvenuto nella prima sezione

penale l’imputato, di 36 anni, lo scorso 22 giugno 2017 accecato dalla gelosia

per un tentativo di riallaccio della relazione posto in essere da parte dell’ex

della propria compagna avrebbe tentato di uccidere il rivale sparandogli alle

gambe e al fianco con una pistola illegale.

In seguito all’agguato la stessa vittima, che aveva accusato il 33enne, era fuggita all’estero prima di essere ritrovata in Germania avrebbe ritrattato dicendo di essere stata ferita da alcuni proiettili vaganti, motivo per il quale i giudici del tribunale agrigentino l’avrebbero accusata di falsa testimonianza.

Di Pietro Geremia