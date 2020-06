Canicattì, sparatoria e tentato omicidio: al via processo di appello

Connect on Linked in

Si deciderà il prossimo 9 Novembre il procedimento a carico di 2 canicattinesi accusati di aver partecipato ad una sparatoria fra diverse fazioni.

Il tutto sarebbe avvenuto nell’ormai lontano settembre 2015 quando uno degli imputati si sarebbe recato nell’abitazione del secondo protagonista della storia per una regolazione di conti dovuta ad una partita di droga scadente che si sarebbe dunque conclusa in una sparatoria.

Il dibattimento di primo grado, avvenuto presso la seconda sezione penale del tribunale di Agrigento lo scorso 17 aprile, aveva visto la condanna per detenzione illegale di arma a tre anni di reclusione e al pagamento di 3 mila euro di multa per un imputato e l’assoluzione per non avere commesso il fatto per l’altro protagonista della vicenda giudiziaria.