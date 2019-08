Canicattì, spazzatura e sterpaglie dati alle fiamme: aria pesante in via Pirandello(Foto)

Print This Post

Un altro incendio è stato appiccato in via Pirandello, nei pressi dell’accesso alle cooperative di contrada Reda.

Il fumo prodotto da sterpaglie e spazzatura ha invaso tutto il quartiere e alcuni locali pubblici della zona con evidenti disagi per coloro che avevano deciso di trascorrere una serata tranquilla mangiando una pizza all’aperto.

E’ il secondo incendio nella zona nel giro di pochi giorni , già in precedenza nello stesso quartiere, durante la notte, erano stati dati alle fiamme diversi cumuli di rifiuti.

Sul posto sono state impegnate le squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme che, per diverse ore, hanno reso irrespirabile l’aria con l’emissione di ulteriori quantità di diossina.

Sostanza che negli ultimi tempi preoccupa non poco la popolazione canicattinese poichè , se inalata, risulta cancerogena.

La nostra testata , invita gli amministratori pubblici, a monitorare le quantità di sostanze inquinanti presenti nell’aria tramite una serie di centraline da istallare in diversi quartieri, in modo da rassicurare la popolazione sui reali rischi per la salute pubblica.

Fonte foto Castelnuovo Anna Maria