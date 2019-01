Canicattì, sperona un’auto e aggredisce il conducente: denunciato 30enne

Connect on Linked in

Se l’è vista decisamente brutta nei giorni scorsi un canicattinese a bordo della propria auto.

Mentre stava circolando tranquillamente per la strada, pare che il canicattinese abbia incrociato un uomo sulla 30entina a bordo del proprio mezzo il quale non solo avrebbe iniziato a speronarlo più volte, causando così ingenti danni alla carrozzeria, ma sarebbe pure sceso dal veicolo per aggredirlo con un bastone causandogli non pochi danni fisici curati presso il nosocomio cittadino.

Secondo i primi indizi, pare che a causare l’istinto iracondo dell’uomo sia stata una fortissima scenata di gelosia che lo avrebbe quindi portato a eccedere con la violenza e che gli ha procurato una denuncia presso il locale commissariato di polizia per lesioni e danneggiamento aggravato.

Di Pietro Geremia