Canicattì, spiritualità: arriva la messa in diretta su Facebook grazie ad un’idea di Dante Campagna

A Canicattì la spiritualità si adegua ai tempi , arriva la messa sui Social grazie ad un’idea di Dante Campagna.

Proprio così, i fedeli che non possono recarsi in chiesa per i più svariati motivi avranno la possibilità, grazie ad una diretta streaming su Facebook, di seguire la messa direttamente online collegandosi al seguente indirizzo web: https://www.facebook.com/dante.campagna .

Ad usufruirne sopratutto : anziani rimasti in casa od ospitati in ospedale o in casa di riposo, disabili o semplicemente fedeli bloccati sul posto di lavoro.

L’esperimento, andato a buon fine domenica alla prima funzione domenicale delle 8, diventerà servizio stabile nella parrocchia San Giuseppe di Canicattì (Ag).

“La Chiesa diventa così più vicina ai fedeli attraverso i moderni sistemi di comunicazione come i social”, sottolinea il parroco don Giuseppe Livatino che ha sposato con entusiasmo la proposta della comunità dei fedeli. Ogni domenica alle 8, quindi, sul profilo Facebook di Dante Campagna è possibile seguire la diretta della funzione religiosa, ripresa e messa in onda rispettando al massimo la privacy dei fedeli presenti in chiesa che non saranno mai ripresi senza consenso.

Saranno invece ripresi la maestra d’organo, il cantore ed i lettori delle sacre scritture e, naturalmente, l’officiante.