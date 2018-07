Canicattì, sport: nuovi giocatori per il Futsal Canicattì 5

Print This Post

Nuovi giocatori per il futsal Canicattì 5, formazione di calcio a 5 maschile che militerà nel campionato di serie C2 ,allenata da mister Jack Giardina.

Sono stati, infatti, ingaggiati alcuni giocatori tra cui: Giovanni Falsone, Gabriele Daino ed il portiere Antonio Lavilla.

Il presidente Enzo Urso riuscito a convincere anche Benito Sirone a restare in biancorosso e a dare di nuovo il suo forte contributo al team.

La preparazione atletica, diretta da mister Jack Giardina inizierà il 22 agosto quando il roster sarà al completo. Quest’anno il Futsal Canicattì 5 sarà inserito nel girone agrigentino – palermitano che è molto competitivo e quindi non bisogna sbagliare.

Per quanto riguarda l’assetto societario sono state definite le cariche. Vincenzo Urso è stato confermato presidente, mentre Carmelo Restivo sarà il vice presidente. Salvatore Caltabiano, sarà invece il segretario. I soci consiglieri sono Alessandro Lo Giudice ,Massimo Tavella e Francesco Mallamace.

“Quest’anno il nostro obiettivo sarà quello di fare un campionato di vertice – ha detto il presidente Vincenzo Urso. Per questo abbiamo deciso di affidare la squadra alle mani esperte di mister Jack Giardina che conosce il futsal e che ha sempre dimostrato di essere un vincente. Stiamo cercando di allestire una rosa di calciatori che sia all’altezza del compito assegnato dall’allenatore ed in linea con gli obiettivi prefissati dalla società”.

Jack Giardina ha le idee chiare: “Mi hanno cercato altre squadre ma ho preferito restare nella mia città perché voglio lasciare un segno tangibile. Con la società ci siamo dati degli obiettivi ambiziosi, perché il calcio a 5 sta diventando una realtà solida a Canicattì e lo dimostra il numero sempre crescente di pubblico che ci segue. Per questo abbiamo in mente di disputare un campionato di vertice e tentare il salto di categoria. Tutto è possibile. Basta crederci – conclude Jack Giardina – basta lavorare sodo per raggiungere la meta”.