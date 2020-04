Canicattì, stato di agitazione degli operatori addetti al servizio di igiene ambientale

Connect on Linked in

Nella mattinata di oggi 16 gennaio gli operatori addetti al servizio di igiene ambientale si asterranno dal lavoro per riunirsi in assemblea nelle ultime due ore di turno.

Di tale astensione si è avuta comunicazione, per conoscenza, da parte delle OO.SS., solo in giornata. I lavoratori lamentano di non percepire con regolarità, da parte del RTI, le mensilità dovute ed in particolare la tredicesima e lo stipendio di dicembre 2019.

“La notizia di questa assemblea ci sorprende – dichiara il sindaco Ettore Di Ventura –dal momento che l’Amministrazione Comunale è in regola con i pagamenti”. Alla luce di quanto sopra si potrebbero verificare dei disservizi.