Canicattì. stipulata convenzione tra Comune e Accademia Kronos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Da oggi la città di Canicattì diventa più sicura.

Nella giornata di ieri è stata stipulata una convenzione tra il Comune di Canicattì e l‘Associazione ambientalista Accademia Kronos.

L’atto, firmato dal Sindaco Ettore Di Ventura prevede un’incremento della sicurezza nel territorio comunale canicattinese sia con un servizio di tutela ambientale, sia con una prevenzione dei fenomeni di vandalismo per la tutela dei giardini pubblici oltre ad un controllo ecologico mediante la prevenzione del randagismo, un controllo sull’abbandono incontrollato di rifiuti nel territorio comunale e per ultimo una serie di servizi in ausilio al comando polizia municipale durante alcune manifestazioni organizzate o compartecipate con il Comune.

La convenzione non avrà nessun onere finanziario per la comunità che si potrà quindi valere dell’operato gratuito dei solerti volontari dell’Accademia Kronos a cui va senz’ombra di dubbio il plauso di voler migliorare la vivibilità della città del Parnaso.

Di Pietro Geremia