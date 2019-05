Canicattì, svendita demaniale: Comune mette in offerta i propri beni

Connect on Linked in

Pare che il comune di Canicattì voglia fare “cassa”. Da quanto emerso dal nuovo piano triennale adottato da parte della Giunta guidata dal Sindaco Ettore Di Ventura e trasmesso al Consiglio comunale per sua approvazione finale, la casa comunale avrebbe messo in vendita alcuni beni per un valore di oltre un milione e mezzo di euro.

L’obiettivo del primo cittadino canicattinese sarebbe dunque quello di incassare la somma prevista tra il 2019 e il 2021 e per far ciò non è dato scrupolo a mettere in vendita non solo degli alloggi di edilizia residenziale di Poggio di luce e viale della Vittoria ma anche alcuni appezzamenti di terreno siti nelle contrade Gulfi, Sant’Anna, Fontana Bianca, Savuco, Sanfilippo, Grottarossa, Reda, Balata e Villagino.

Di Pietro Geremia