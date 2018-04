Canicattì, si è svolta al teatro sociale la presentazione del libro “Tutti gli uomini di Francesco”(Foto)

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri si è svolta al teatro sociale la presentazione del libro “Tutti gli uomini di Francesco” scritto da Fabio Marchese Ragona, giornalista vaticanista del Gruppo Mediaset e originario di Canicattì.

Insieme all’autore, altri due personaggi illustri del calibro del Cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, e di Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore televisivo di Retequattro, sono stati chiamati a intervenire all’evento con una moderazione da parte del giornalista Davide Lorenzano.

Nel dettaglio, il dibattito è iniziato dapprima con i saluti ai presenti da parte dell’assessore Katia Farrauto per poi proseguire con una tavola rotonda inerente al delicato tema dell’immigrazione, in cui è stato presentato un cittadino extracomunitario residente a Canicattì che, nonostante i pregiudizi iniziali, è riuscito ad integrarsi perfettamente nel territorio riuscendo a trovare un lavoro ed occupandosi inoltre di arte e cultura.

Successivamente, il tema del dibattito si è spostato sul corpo centrale del libro, in cui l’autore è riuscito a rendere “umani” dei personaggi che nell’immaginario collettivo sono visti come severi e inarrivabili, evidenziando tra l’altro il fatto che “un buon numero di cardinali nominati da Papa Francesco hanno un punto in comune: sono diventati cardinali all’improvviso e, alcuni, hanno appreso la notizia in situazioni curiose”.

In seguito è partita la visione di una emozionante clip tratta dal docufilm sul Giudice Livatino realizzato da Davide Lorenzano che ha fatto da precursore su un ulteriore dibattito stavolta inerente al delicato tema della Mafia, dove Fabio Marchese Ragona ha ricordato la propria intervista proprio a Gaetano Puzzangaro, uno dei quattro killer di Livatino.

L’evento è infine terminato con i ringraziamenti al pubblico intervenuto in sala, al Questore Maurizio Auriemma e a tutte le autorità politiche e militari presenti per l’occasione.

Di Pietro Geremia