Canicattì, svolta l’Assemblea straordinaria congiunta per il riconoscimento della calamità cracking sull’uva da tavola

Nella giornata di ieri a Canicattì presso il Centro Culturale San Domenico, in piazza Dante, si è svolta l’assemblea straordinaria congiunta per sollecitare l’approvazione della calamità cracking sull’uva da tavola campagna agraria 2018. Hanno partecipato i sindaci del comprensorio uva da tavola Italia IGPdi Canicattì e soci, i sindaci del comprensorio uva da tavola Italia IGP di Mazzarrone e soci, le associazioni di categoria, il deputato alla Camera, componente della Commissione Agricoltura, on. Dedalo Pignatone e il deputato regionale on. Di Caro.

“Oggi abbiamo avuto ulteriore conferma su quanto il fenomeno del cracking sull’uva da tavola abbia messo in grave crisi il comparto agricolo non solo canicattinese – commenta il sindaco Ettore Di Ventura – Questa iniziativa risulta particolarmente significativa, se non storica, proprio perché, per la prima volta, i consorzi IGP di Canicattì e di Mazzarrone hanno deciso di scendere in campo fianco a fianco coinvolgendo le Amministrazioni locali e, in prima persona i sindaci.

Ciò che amareggia è che i produttori, ancora una volta, si vedono messi con le spalle al muro dalla burocrazia. Fenomeni come questo, non annoverabile tra le calamità assicurabili di fatto hanno messo in difficoltà un intero settore, con danni certi per la campagna 2018 e timori fondati per la produzione 2019.

Auspichiamo che vengano adottati interventi urgenti e venga riconosciuta quanto prima la calamità naturale affinché i produttori, non solo possano recuperare i danni subiti nella scorsa produzione, ma possano essere messi nelle condizioni di affrontare i costi della produzione attuale e futura.

Ricordiamo che la coltivazione dell’uva da tavola nei due territori rappresenta una eccellenza non solo in Sicilia ma anche all’estero, ecco perché la questione merita la massima attenzione ad ogni livello”.