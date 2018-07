Canicattì, tamponata auto del sindaco Ettore Di Ventura (Foto)

Connect on Linked in

Un weekend da dimenticare per il Sindaco Di Ventura. Mentre si trovava tranquillamente a bordo della propria auto per le vie di Canicattì, il primo cittadino della città del Parnaso è stato tamponato da una Ford Focus con a bordo 3 romeni in Largo Amendola.

Una volta avvenuto l’impatto però, anziché constatare la salute del Sindaco, il conducente della Ford Focus, forse perché sprovvisto della licenza di guida, ha pensato bene di darsi alla macchia iniziando a scappare a piedi per poi far perdere le proprie tracce.

Sul posto si sono recati i vigili urbani per effettuare i rilievi di rito e stabilire dunque le cause dell’incidente dove, fortunatamente, nessuno a riportato danni fisici. I passeggeri della Focus, una volta interrogati sull’identità del conducente corridore hanno dichiarato di non conoscerlo. Per il sindaco Di Ventura invece nessun danno fisico in contrapposizione alla sua Bmw che ha riportato nello scontro una leggera ammaccatura.

Di Pietro Geremia

Foto Volontario Vincenzo Misuraca