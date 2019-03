Canicattì, Tari: precisazione del presidente del consiglio Alberto Tedesco

Connect on Linked in

Riveviamo e pubblichiamo una replica del presidente del Consiglio Alberto Tedesco in riferimento al comunicato stampa del presidente di Confcommercio Agrigento Francesco Picarella.

“Con riferimento al comunicato diramato a firma dell’addetto stampa di Confcommercio di Agrigento in cui vengono riportate le dichiarazioni del Presidente Francesco Picarella, con cui, tra le altre cose, si stigmatizza come “insopportabile”, “incomprensibile” e ambiguo l’esito dell’ultima deliberazione del Consiglio Comunale in materia di Tari, si ritiene doveroso rappresentare quanto segue.

In tale direzione, senza entrare nel merito della questione sollevata, che sarà trattata nelle opportune sedi Istituzionali, nell’evidenziare che, contrariamente a quanto affermato dal Presidente Picarella, non è in discussione alcun Regolamento Tari, si sottolinea come ogni decisione assunta dai consiglieri comunali è appannaggio del loro libero convincimento, matura sulla base di precisi elementi documentali e amministrativi, ed è sempre determinata dalla volontà di perseguire il bene ed il progresso della comunità, in tutte le sue articolazioni”.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Avv. Alberto Tedesco