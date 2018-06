Canicattì, tennis: Gabriele Russo vince il torneo giovanile nella categoria under 10

Print This Post

Si è concluso domenica 3 giugno, presso la Tennis School Montekatira di Catania il torneo giovanile under 10 per i nati negli anni 2008 e 2009, diciottesima tappa del circuito regionale giovanile.

Sul gradino più alto del podio è salito, Gabriele Russo del Planet Tennis Canicattì dopo aver sconfitto in semifinale Vincenzo Baio, del T.C. Città dei Templi, con il punteggio di 4-6 6-1 10-7 e Flavio Salemi del C.T. Mediterraneo, con il punteggio di 6-4 3-6 10-6.

Grazie alla scrupolosa preparazione impostata dal titolare della struttura nonchè atleta e professore in Scienze motorie, Salvatore Paci, dal lavoro di Francesco Pedani istruttore tecnico e di Marika Parla che si occupa della preparazione fisica, tutti i giovani del vivaio del Planet tennis arrivano in gara al top della forma fisica.

Naturalmente il talento e la passione dei ragazzi, che si allenano 4 volte la settimana, fanno la differenza sul campo.

Oltre a Gabriele Russo anche Emanuele Fazio e Matteo Ancona nella categoria under 10, promettono bene. Ma i talenti non mancano anche nelle cat Under 12/14/16/18.