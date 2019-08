Canicattì, tenta di gettare immondizia dall’auto: nostro concittadino lo ferma e gliela rimette in auto

Connect on Linked in

“Senta, ma lei che sta facendo???” “niente sto buttando un po’ di immondizia” inzia così il racconto che un nostro concittadino, Raimondo Mantione, insegnante di musica, ha raccontato sui social.

La storia si riferisce a quanto accaduto ieri sera nella strada che porta alla diga di Naro, nei pressi della pizzeria Corte dei Monaci. Un automobilista, con molta nonchalance , convinto di non essere osservato da nessuno stava per gettare dalla propria auto dei sacchetti d’immondizia quando è stato fermato e redarguito dal nostro concittadino Raimondo Mantione che scrive sui Social quanto accaduto:

“senta, ma lei che sta facendo???” “niente sto buttando un po’ di immondizia”…. Non ho parole. Gli ho tolto i sacchetti pronti al lancio dalle mani e li ho buttati nella sua stessa auto. Io questa gente non la tollero. Questi individui fanno i porci dopo cena. Successo in zona Corte dei Monaci. Ci vogliono le telecamere!!! come agire? Ettore Di Ventura ci vogliono controlli seri di notte.”

Un esempio di senso civico che dovrebbe essere emulato affinchè la città sia presidiata , oltre che dagli organi preposti al controllo del territorio, anche dagli stessi cittadini con azioni di collaborazione che servano da deterrente contro gli incivili.

Dunque l’invito è quello di fare meno proclami sui social e molte più azioni concrete per migliorare la nostra città giunta a livelli di inciviltà mai visti prima.