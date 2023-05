Stava cercando di prelevare “a sbafo” alcune lattine ma con il braccio rimane incastrato nel distributore di snack e bevande. Per liberarlo c’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco. Protagonista di questo episodio avvenuto questa mattina in via Milano, nei pressi della chiesa di Santa Lucia, un giovane che adesso potrebbe anche rischiare di essere denunciato per tentato furto.

L’allarme è scattato intorno alle 9, quando al distributore di bibite, caffè e merendine, è giunta una ambulanza dell’ospedale di Canicattì, una volante della polizia ed i vigili del fuoco del locale distaccamento. Ad attirare i passanti che poi hanno avvertito i soccorsi sono state le urla che provenivano dall’interno del bar automatico.

Una volta all’interno i soccorritori non ci hanno messo molto a capire quello che era accaduto. Un giovane, “armato” con un pezzo di legno, stava cercando di far cadere dentro il cassetto alcune lattine di cola, aranciata ed altre bevande, nel tentativo di prenderle però il braccio è rimasto incastrato nella macchinetta praticamente bloccandolo.

Sono stati i vigili del fuoco a liberare l’arto e subito dopo il protagonista di questa grottesca vicenda è stato caricato a bordo dell’ambulanza dove medici ed infermieri gli hanno prestato le cure del caso, Nulla di grave. Sul posto anche una pattuglia del locale commissariato con gli agenti che si sono fatti fornire le generalità del malcapitato la cui posizione adesso è al vaglio. Per lui come detto potrebbe scattare una denuncia per tentato furto.