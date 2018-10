Canicattì, tenta di scippare un’anziana e la scaraventa per terra: indagini in corso

Print This Post

Brutta avventura per un’anziana canicattinese aggredita, sabato pomeriggio, nei pressi di via Mons. Ficarra.

La pensionata stava camminando sul marciapiede quando improvvisamente sarebbe stata avvicinata da un giovane incappucciato che ha tentato di scipparle la borsa ma la donna ha opposto resistenza ed è stata scaraventata per terra battendo la testa sul marciapiede.

La vittima è stata soccorsa da alcuni passanti che, dopo averla rassicurata, hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia che hanno interrogato la donna alla ricerca di dettagli utili all’identificazione dell’uomo.

L’anziana, sotto shock, avrebbe riferito di aver visto un giovane con un giubotto scuro ma non ha saputo fornire altre informazioni. Per fortuna l’anziana non ha riportato ferite gravi, solo qualche escoriazione.