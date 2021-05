È andata a decisamente male a due uomini che, nel settembre appena passato, avevano tentato il furto all’interno di un’abitazione di Canicattì.

La coppia di malfattori è stata infatti denunciata alla locale Procura della Repubblica in quanto, approfittando della provvidenziale assenza dei proprietari di un appartamento del centro, passando per una persiana sarebbero riusciti a penetrarvi all’interno mettendo a soqquadro l’intera abitazione senza però portare via nulla.

Una volta scoperta l’effrazione da parte dei proprietari sono partite le indagini da parte degli agenti canicattinesi i quali, grazie alla visione delle immagini di alcuni video registrati dai sistemi di sorveglianza della zona, sono così riusciti ad individuare i malfattori, per altro accompagnati da un terzo complice rimasto all’interno di un’autovettura di colore scuro, e a deferirli in stato di libertà all’autorità giudiziaria per il reato di tentato furto in concorso.

Di Pietro Geremia