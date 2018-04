Canicattì, tentarono furto in appartamento: confermati gli arresti per due giovani

Connect on Linked in

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Agrigento Alessandra Vella ha confermato lo stato di arresto per i due giovani che sabato sera avevano tentato un furto con destrezza presso un appartamento sito nel centro di Canicattì e beccati dalle forze dell’ordine immediatamente dopo con la refurtiva, consistente in gioielli e denaro contante, oltre ad alcuni oggetti da scasso.

In particolare è stato comminato l’obbligo di dimora per il diciottenne G. M. e gli arresti domiciliari per il ventenne romeno T. M. C., entrambi difesi dal legale Calogero Sferrazza.

Di Pietro Geremia