Canicattì, tentata aggressione al sindaco: il sostegno delle autorità

Il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura nella giornata di ieri è stato oggetto di un brutale tentativo di aggressione ad opera di un disoccupato intento a protestare per la mancata raccolta della spazzatura. L’uomo, in evidente stato di alterazione, una volta entrato nelle sede comunale con in mano un sacco pieno di immondizia ha iniziato a inveire contro impiegati e personale vario arrivando addirittura a colpire con un pugno un ufficiale della polizia municipale giunto a calmare la situazione. In seguito all’aggressione, il disoccupato è stato prontamente bloccato, ammanettato e trasferito presso l’ospedale Barone Lombardo dove è stato sottoposto ad un TSO (trattamento sanitario obbligatorio).

In merito alla triste faccenda, lo stesso Sindaco Di Ventura ha scritto una nota sul proprio profilo social di Facebook: “Esprimo grande solidarietà a tutto il corpo della Polizia Municipale di Canicattì e in particolare al valoroso Commissario che ha riportato delle ferite causate da un uomo che è andato in escandescenza nel voler protestare contro di me. Grazie al tempestivo intervento dei vigili urbani, con l’ausilio delle altre forze dell’ordine, si è scongiurato il peggio e per questo li voglio ringraziare con tutto il cuore. In questo difficile momento nel quale la nostra società si trova, e un fatto del genere ne è triste testimone, desidero rimarcare che l’impegno e la passione con la quale ogni giorno si affrontano le tantissime problematiche che affliggono la nostra comunità non sono per nulla scalfite e che in questo cammino condiviso si possa riscoprire sempre più la nostra identità di comunità, il nostro essere canicattinesi.

I disagi a cui una persona può andare incontro, non devono e non possono essere causa di violenza e in tal senso mi auguro che non venga ulteriormente fomentato l’odio e la rabbia a discapito del buon senso e della civile convivenza”.



Ecco inoltre alcune delle dichiarazioni di solidarietà inviate al primo cittadino canicattinese e al commissario della Polizia Municipale Lauricella da parte delle autorità politiche e sociali del paese:

La CGIL di Agrigento nella persona di Massimo Raso: “Caro Ettore, la solidarietà mia e della CGIL AGRIGENTO a Te e al valoroso Vigile Urbano. Spesso i Sindaci sono la trincea più esposta al pubblico ludibrio, i parafulmine contro cui scaricare la tensione provocata dall’assenza di lavoro, di servizi, di risposte! Dobbiamo fare fronte comune nei confronti dei Governi Regionale e Nazionale per cambiare questa situazione. Un fraterno abbraccio!”

Ivan Paci: “Condanno con fermezza e senza alcuna esitazione questo gesto sconsiderato . Qualsiasi critica , contrasto o qualsivoglia disagio devono rimanere nell’ambito della dialettica , anche aspra, ma sempre civile . Non condivido il pensiero su “chi fomenta l’odio “ ( opposizione ?giornalisti ? …chiamasi democrazia ) perché le critiche vanno accettate e anzi devono servire a migliorare e far crescere la comunità che si governa . Vicinanza ai nostri vigili che giorno dopo giorno combattono per far rispettare le leggi e le regole del vivere civile. In situazioni del genere , è dovere di tutti , dico tutti evitare ,il piu delle volte per ragioni di “tifo”, strumentalizzazioni fini a se stesse”

Katia Farrauto: ”

Alberto Tedesco: “Esprimo a nome del Consiglio Comunale di Canicattì, e lo farò nei prossimi giorni nelle opportune sedi istituzionali, solidarietà e vicinanza al Sindaco ed ai dipendenti comunali per gli intollerabili atti perpetrati stamane nei loro confronti da un esagitato.

Tali eventi si sono definiti senza ulteriori gravi conseguenze grazie alla determinazione ed abnegazione dal personale della Polizia Municipale, che ha saputo gestire con grande professionalità una situazione veramente difficile e complessa.

Un ringraziamento al Corpo della Polizia Municipale ed un affettuoso augurio di pronta guarigione al commissario Lauricella”

Di Pietro Geremia