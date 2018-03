Canicattì, tentata rapina all’ “Euromarket” in via capitano Ippolito: indagano i carabinieri

Connect on Linked in

Un’altra tentata rapina è stata messa a segno ieri sera intorno alle 19.00 in via capitano Ippolito al supermercato “Euromarket”, circa mezz’ora prima della rapina al supermercato Fortè nella zona oltreponte.

Un rapinatore armato è entrato in azione nell’esercizio commerciale intimando al titolare di consegnare l’incasso della serata, qualcosa però non è andata per il verso giusto ed il rapinatore è fuggito via senza bottino.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della locale compagnia. Al vaglio degli inquirenti testimonianze e filmati per capire se a compiere le due rapine è stato lo stesso soggetto poi arrestato dagli agenti del commissariato di Canicattì.