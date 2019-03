Canicattì, tentano di rapinare cartoleria travestiti da Dalmata e Meccanico: messi in fuga dal proprietario

Connect on Linked in

Nel periodo di carnevale anche i rapinatori indossano maschere particolari.

Nel pomeriggio di Sabato scorso pare che due malfattori travestiti da Meccanico e da un fido Dalmata si sarebbero introdotti, armati di cutter, presso una nota cartoleria sita in via Vittorio Emanuele di Canicattì pretendendo di farsi consegnare il denaro depositato nella cassa.

Con una reazione degna di Batman, per rimanere in tema maschere, una persona dietro al bancone dell’esercizio commerciale avrebbe tirato un oggetto volante, non un pipistrello, addosso ai due furfanti tanto da intimorirli e farli scappare via a gambe levate.

Del caso si sono occupati gli agenti di pubblica sicurezza del commissariato di Canicattì i quali hanno avviato una ricerca serrata dei due improvvisati ladri in maschera già nella stessa serata di sabato che proseguirà nei prossimi giorni.

Di Pietro Geremia